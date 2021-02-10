Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!

Afyonkarahisar’da ülkeye kaçak yollarla silah soktuğu ve bu silahların ticaretini yaptığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Teknik ve fiziki takipler sonrasında harekete geçen ekipler K.D. isimli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 12 kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 6 sürgü ve 2 tarihi eser ele geçirilirken K.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 10.02.2021 00:56