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Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!

Afyonkarahisar'da alınan istihbaratları değerlendiren polis ekipleri kaçak yollarla ülkeye sokulan silahların ticaretini yaptığı iddia edilen şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskın sonucunda çok sayıda tabanca ve tabanca ekipmanına el koyulurken şahıs gözaltına alındı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:56
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
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Afyonkarahisar’da ülkeye kaçak yollarla silah soktuğu ve bu silahların ticaretini yaptığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Olay, Afyonkarahisar’ın Boldavin ilçesinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri aldıkları istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. İncelemelerde kaçak yollarla ülkeye sokulan silahların ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Teknik ve fiziki takipler sonrasında harekete geçen ekipler K.D. isimli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 12 kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 6 sürgü ve 2 tarihi eser ele geçirilirken K.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:56
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarBoldavinSilah KaçakçılığıOperasyon1 Gözaltı
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