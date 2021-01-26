Afyonkarahisar’da büyük operasyon! 7 binden fazla kişiyi tuzağa düşürdüler!

Afyonkarahisar’da uzun zamandır 7 binin üzerinde termal devre mülk satışı için insanları dolandıran şebeke jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 33 şüpheli göz altına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler ‘mail order’ adında çağrı merkezi kurdular

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyonda yıllardır süren kaçış son buldu. Afyonkarahisar’da yakalanan şüpheliler 7 bin kişiyi aşkın dolandırıldığı görüldü. İhsaniye’ye bağlı Gazlıgöl beldesinde bulunan devre mülklerin tapularını çıkaran dolandırıcılar sözde Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verme bahanesi ile dolandırıldığı görüldü.

Şüpheliler tarafından kurulan çağrı merkezi mail order sistemi aracılığı ile mülklerin satışı yapıldığı sadece bu yöntemle 7 bine yakın kişiyi dolandırıldığı görüldü. Şüphelilerden 7’si kadın 33 şüphelinin yakalandığı operasyonda mağdurlar adliye önünde toplanıp pankart açıldı.

150 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi

Afyonkarahisar ve İzmir gibi şehirlerde birçok adrese baskın düzenlenirken 33 kişi yakalandı. ‘Mail Order’ sistemi ile dolandıran çete kartsız kredi imkânı sunan sistemle dolandırıldığı görüldü. Ödeme yapan kişinin pos cihazının yanında olmasına gerek kalmadan kart bilgilerine ulaştığı görüldü.