Afyonkarahisar’da ağaca çarpıp hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı

kent merkezinde Hasan A’nın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Fatih Kavşağı’nda ağaca çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucugerçekleşti.

Çevredeki dükkanlar kaza sesiyle dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Kazada büyük hasar alan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.