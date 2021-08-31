Afyonkarahisar’da ağaca çarpıp hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı

31 Ağustos 2021 Salı 16:48
Afyonkarahisar
kent merkezinde Hasan A’nın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Fatih Kavşağı’nda ağaca çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza
gerçekleşti.
Çevredeki dükkanlar kaza sesiyle dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Kazada büyük hasar alan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Son Güncelleme: 31.08.2021 16:48
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