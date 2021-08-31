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Afyonkarahisar’da ağaca çarpıp hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi. Korkunç kazada iki kişi yaralandı.

31 Ağustos 2021 Salı 16:48
Afyonkarahisar’da ağaca çarpıp hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı
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Afyonkarahisar kent merkezinde Hasan A’nın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Fatih Kavşağı’nda ağaca  çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza gerçekleşti.

Çevredeki dükkanlar kaza sesiyle dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Kazada büyük hasar alan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Son Güncelleme: 31.08.2021 16:48
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Anahtar Kelimeler:
KazaAfyonkarahisar
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