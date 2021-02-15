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Afyonkarahisar merkezli yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı!

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı açıklandı. 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi cezaevlerine sevk edildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:40
Afyonkarahisar merkezli yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı!
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Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında torbacı adı verilen satıcılara yönelik düzenlenen baskınlar sonucunda 6 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri son bulan şahıslardan 4’ünün tutuklandığı açıklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Afyon merkez olmak üzere Manisa ve Hatay’da operasyonlar düzenlendi. Narkotik şube tarafından yapılan operasyonlarda Afyonkarahisar’dan 4, Hatay’dan 1 ve Manisa’da 1 kişi gözaltına alındı. Torbacı olan 6 kişiden F.Y., S.Ö., H.İ.Ç. ile M.E. çıktıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. A.S. ve M.A.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:40
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AfyonkarahisarUyuşturucuOperasyonları4 Tutuklu
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