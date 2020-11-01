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Afyon'da arazi kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Afyon Dinar'da aileler arasında toprak yüzünden çıkan tartışmada silahlar çekildi. Kavga sonunda Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer hayatını kaybetti.

01 Kasım 2020 Pazar 19:02
Afyon'da arazi kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu hayatını kaybetti
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Baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini silahlı kavga Afyon Dinar ilçesinde yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan ve aralarında önceden anlaşmazlık bulunan iki aile fertleri arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar sinirlerine hakim olmadı ve silahlar çekildi. Aile fertlerinden olan Asım Y. yanında taşıdığı silahı çekerek 59 yaşındaki Rafet Tuncer ve 33 yaşında ki Tayfun ile 35 yaşındaki Tahsin Tuncer'e kurşun yağdırdı.

Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği baba RAfet Tuncer ve oğullarından Tayfun Tuncer kavga yerinde hayatını kaybetti.


İhbar üzeriden gelen 112 sağlık ekipleri yaralıTahsin Tuncer'e yaptıkları ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer'in cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kavgadan sonra kayıplara karışan zanlı Asım Y. ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Kavga ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
AfyonArazi Kavgası
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