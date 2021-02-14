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Afrin'de terör örgütü YPG/PKK tarafından bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı!

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde olan Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Bombalı saldırıda ilk incelemelere göre 1 sivil hayatını kaybederken 4 sivilde yaralandı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:58
Afrin'de terör örgütü YPG/PKK tarafından bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı!
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Afrin’de Terör Örgütü YPG/PKK Tarafından Bombalı Saldırı: 1 Ölü 4 Yaralı!

Suriye’nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrolünde olan Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Bombalı terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirirken 4 sivilde yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bombayla saldırı düzenlendi  

Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Bombalı araç patlamasında yaralanan siviller bölgede bulunan hastanelere tedavileri yapılmak üzere sevk edildiler. Bombalı saldırıda çevrede maddi zarar yaşandı.

Bombalı terör saldırısı hakkında inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor. Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’nın elinden alınmıştı.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Afrinde Bombalı SaldırıAfrinSuriyeCinderesde Bombalı SaldırıTerör Örgütü YPG/PKK
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