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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir bombalı saldırı daha düzenlendi. Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucunda aralarında parlamento üyesi Khan Mohammad Wardak'ın da yer aldığı 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı...

20 Aralık 2020 Pazar 17:42
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı!
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Afganistan’ın başkenti Kabil’in 5. Bölgesinde insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, bombalı saldırı hakkında yaptığı açıklama kapsamında parlamento üyesi Khan Mohammad Wardak’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 15 kişinin yaralandığını ve yararlıların tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Bombalı saldırının Taliban tarafından yapıldığı düşünülürken, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 3 ay içinde Taliban tarafından gerçekleştirilen 35 intihar saldırısı ve 507 bombalı saldırı neticesinde 480 sivilin hayatını kaybettiği ve 1000’den daha çok kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Son olarak Afganistan’ın Gazni şehrinde geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen bombalı saldırı sonucunda da en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 17:42
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Anahtar Kelimeler:
Bombalı SaldırıKabilAfganistan
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