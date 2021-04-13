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Afganistan barış süreciyle ilgili toplantı tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Afganistan barış süreci ile ilgili Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortak düzenleyeceği toplantı tarihinin belli olduğu duyuruldu. Bakanlık, toplantının 24 Nisan ve 4 Mayısıs tarihinde Afganistan ile Taliban'ın temsilcileriyle bir konferans şeklinde yapılacağı bildirildi.

13 Nisan 2021 Salı 19:01
Afganistan barış süreciyle ilgili toplantı tarihi belli oldu
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Afganistan'daki barış sürecine ilişkin, Afgan yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında bir toplantı yapılması planlandı. Gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenleyeceği yüksek düzey taşıyan ve kapsayıcı olması değerlendirilen konferans görüşmesi için bir tarih belirlendi. 

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada eşdüzenleyiciler ile birlikte egemen ve bağımsız olma yolunda ilerlemek isteyen Afganistan'a destek olunması gerektiği belirtilirken açıklamanın devamında barış sürecine ilişkin toplantının asıl amacının kesinlikle adil ve kalıcı bir siyasi çözüme odaklı olunması ve şuan Doha'da gerçekleştirilen Afganlar arasında yapılan müzakerelere daha da fazla hız kazandırmak olduğu bildirildi.

Konferans görüşmesinde Afganistan ülkesinin bundan sonraki sürecinde ortak bir görüşlere açık kurucu ilkeleri belirlemesi, ülkeyle ilgili siyasi çözümlere odaklı bir yol haritası oluşturulması ve yaşanan çatışmaların sonlandırılması hususlarında müzakereci taraflar yardım edilmesi amacına odaklanılacağı ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Barış SüreciIstanbulToplantıDışişleri Bakanlığı
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