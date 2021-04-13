Afganistan barış süreciyle ilgili toplantı tarihi belli oldu

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin, Afgan yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında bir toplantı yapılması planlandı. Gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenleyeceği yüksek düzey taşıyan ve kapsayıcı olması değerlendirilen konferans görüşmesi için bir tarih belirlendi.
Konferans görüşmesinde Afganistan ülkesinin bundan sonraki sürecinde ortak bir görüşlere açık kurucu ilkeleri belirlemesi, ülkeyle ilgili siyasi çözümlere odaklı bir yol haritası oluşturulması ve yaşanan çatışmaların sonlandırılması hususlarında müzakereci taraflar yardım edilmesi amacına odaklanılacağı ifade edildi.
Son Güncelleme: 13.04.2021 19:01