Afgan katilin cezası belli oldu! 18 yıl hapis

8 Şubat 2018 tarihinde Burdur Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak’ta boş arazide toprağa gömülü cesedin vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. İnceleme sonrası parçalanarak çuvallara konulan cesedin Afgan uyruklu bir kadına ait olduğu öğrenildi. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan cesedin uzun süredir kayıp olan Masoudeh Hashemi’ye ait olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 1,5 yıldır sığınmacı olarak yaşadıkları tespit edilen çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sayed Aghel Razavi ifadesinde karısını çok sevdiğini ve pişman olduğunu dile getirdi. Olay öncesi eşi işe kavga ettiğini ve eşinin kendisini beğenmediğini söylemesi üzerine sinirlendiğini söyleyen Razavi: "Büyük ümitlerle Türkiye'ye geldim. “dedi.





Olay günü kendisine yaşı ile ilgili hakaretler ettiğini söyleyen Afgan Razavi kendisinin 41 eşinin 25 yaşında olduğunu söyledi. Eşinin artık onu istemediğini çocuklarını da alarak terk edeceğini söylemesi üzerine sinirlenen ve karısı uyuduktan sonra çekiç ile kafasına vuran Razavi eşinin ağzından ve bunundan kan gelmesi üzerine şaşırdığını ve evinin banyosuna götürdüğünü söyledi. Banyo içerisinde uzun bir süre düşündüğünü ve öldüğünü anlayan Afganlı koca evin deposunda bulunan testere ile karısını parçalamaya karar verdiğini açıkladı. Razavi “Depodaki testere aklıma geldi ve testereyle parçalamaya karar verdim ve cesedi parçaladım. 4 çuvala katıp el arabasıyla Bağlar Mahallesi'ndeki araziye götürüp, gömdüm. Böyle bir şey olsun istemiyordum. Eşimi çok seviyordum.” diyerek açıklamalarda bulundu.





Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ceza 18 yıla indirildi

Mahkeme heyetini Sayed Aghel Razavi’nin ifadelerini gözden geçirdikten sonra kasten öldürme suçu ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Beraatını isteyen ve bilerek yapmadığını dile getiren Razavi karısının kendisini aldattığını çocuklarını elinden alacağını söyledi. Heyet daha sonra cinayetin tahrik altında işlenmesine dair olduğunu uygun bularak 18 yıla indirildi.



