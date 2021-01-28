Afgan çobanların tartışması kanlı bitti

Kırşehir’de iki Afganistan uyruklu kişinin tartışması kanlı bitti. Afgan çobanlardan biri, diğerini bıçaklayarak öldürdü.

Çuğun Köyü’nde meydana gelen olayda besi çiftliğinin sahibi, çobanların kaldığı odaya girince 29 yaşındaki Rahmi Hayatullah’ın hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Rahmi Hayatullah’ın bıçakla öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Hayatullah ile aynı odada kalan ve olayı şüphelisi olan Ziya Rahman H.’yi yakaladı.

Ziya Rahman H.’nin, maktul ile para meselesi nedeniyle tartıştıklarını belirterek, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.