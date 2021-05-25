Afgan asıllı silahlı çeteye baskın düzenlendi

13 ve 22 Mayıs'ta 4 farklı yerde Afganistan uyrukları şahısların gaspedildiğine yönelik ihbar alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Zeytinbunu'nda gerçekleşenda 2 farklı adreste 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde gasp olayını yapan Afganistan uyruklu grup üyeleri İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) yakalandı.

Şahısların konutlarında yapılan aramalar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, muşta, kesici alet ile gasp sonucu elde edildiği düşünülen dizüstü bilgisayar, 30 cep telefonu olmak üzere biri uzaktan bağlantılı olmak üzere iki adet kulaklık, kredi kartı ve 2 bin 275 TL para ele geçirildi.

İncelemeler devam ederken Afganistan uyruklu grup üylerinin mağdurlara yönelik yapmış olduğu darbın ayrıntıları tespit edildi. Çete üyeleri mğadurların ellerini bağlı şekilde darp ederek teleonlarını ve paralarını aldıkları tespit edildi. Şüpheli kişilerin ayrıca "Yağma" suçu ile bugün adliyeye sevki sağlandı.