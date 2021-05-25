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Afgan asıllı silahlı çeteye baskın düzenlendi

Afganistan uyruklu olan silahlı bir çeteye İstanbul Zeyturburnu'nda baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi yakalanarak, şahısların evlerindeki aramalar sonucunda iki ruhsatsız silah, muşta, kesici alet bulundu.

25 Mayıs 2021 Salı 22:00
Afgan asıllı silahlı çeteye baskın düzenlendi
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13 ve 22 Mayıs'ta 4 farklı yerde Afganistan uyrukları şahısların gaspedildiğine yönelik ihbar alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Zeytinbunu'nda gerçekleşen baskında 2 farklı adreste 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde gasp olayını yapan Afganistan uyruklu grup üyeleri İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) yakalandı.

Şahısların konutlarında yapılan aramalar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, muşta, kesici alet ile gasp sonucu elde edildiği düşünülen dizüstü bilgisayar, 30 cep telefonu olmak üzere biri uzaktan bağlantılı olmak üzere iki adet kulaklık, kredi kartı ve 2 bin 275 TL para ele geçirildi.

İncelemeler devam ederken Afganistan uyruklu grup üylerinin mağdurlara yönelik yapmış olduğu darbın ayrıntıları tespit edildi. Çete üyeleri mğadurların ellerini bağlı şekilde darp ederek teleonlarını ve paralarını aldıkları tespit edildi. Şüpheli kişilerin ayrıca "Yağma" suçu ile bugün adliyeye sevki sağlandı.


Son Güncelleme: 25.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
BaskınAfganistanUyrukAfganÇeteGasp
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