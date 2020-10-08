AFAD'dan son dakika dolu ve su baskını uyarısı!

Trakya kesimi; İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa’nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklentisi sürüyor. AFAD tarafından yapılan uyarılarda Marmara bölgesinde sabah saatleri itibariyle sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji de sel, su baskını ve hortum uyarılarında bulundu.

Kapalı otoparklar ise aracını doludan korumak isteyenler tarafından adeta dolup taştı.

Ege ile Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen yağışlar aynı zamanda su baskınları, yıldırım ve hortum gibi felaketlere de neden olabilir.