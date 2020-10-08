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AFAD'dan son dakika dolu ve su baskını uyarısı!

AFAD, yayınladığı son dakika uyarı mesajında Trakya kesimi ve Marmara bölgesinde sabah saatleri itibariyle sağanak ve dolu yağışı uyarısında bulundu. Ege ve Marmara bölgesini etkisi altına alması beklenen yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı yapıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:46
AFAD'dan son dakika dolu ve su baskını uyarısı!
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Trakya kesimi; İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa’nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklentisi sürüyor. AFAD tarafından yapılan uyarılarda Marmara bölgesinde sabah saatleri itibariyle sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji de sel, su baskını ve hortum uyarılarında bulundu.

Kapalı otoparklar ise aracını doludan korumak isteyenler tarafından adeta dolup taştı.

Ege ile Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen yağışlar aynı zamanda su baskınları, yıldırım ve hortum gibi felaketlere de neden olabilir.



Son Güncelleme: 08.10.2020 14:46
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