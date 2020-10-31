AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında bölgeye yapılan tüm yardım faaliyetlerinin AFAD tarafından düzenlendiği belirtildi. İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şimdilik sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada ihtiyaç fazlası kullanılmış eşyaya ihtiyaç olmadığı gerekli olduğu takdirde resmi bir açıklamam yapılacağı belirtildi.

Açıklanan battaniye ihtiyaç kolisi yapmak isteyen kurum kuruluşlar ve kişilerin yardımlaşma vakıflarına başvurabileceklerini belirtti. Vatandaşların beslenme konusunda sorumluluklarının Türk Kızılayı’na ait olduğunu Kızılayın bu faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Beslenme konusunda afetzedelere destek olmak isteyenlerin Kızılay ile iletişime geçmelerini önerdi.