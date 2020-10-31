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AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada İzmir'de gerçekleşen deprem sonrasında ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şimdilik sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu söylendi.AFAD bu açıklamasını sosyal medya üzerinden de paylaştı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:15
AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var
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AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada  İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında bölgeye yapılan tüm yardım faaliyetlerinin AFAD tarafından düzenlendiği belirtildi. İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şimdilik  sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada ihtiyaç fazlası kullanılmış eşyaya ihtiyaç olmadığı gerekli olduğu takdirde resmi bir açıklamam yapılacağı belirtildi.


 

Açıklanan battaniye ihtiyaç kolisi yapmak isteyen kurum kuruluşlar ve kişilerin yardımlaşma vakıflarına başvurabileceklerini belirtti. Vatandaşların beslenme konusunda sorumluluklarının Türk Kızılayı’na ait olduğunu  Kızılayın bu faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Beslenme konusunda afetzedelere destek olmak isteyenlerin Kızılay ile iletişime geçmelerini önerdi.



Son Güncelleme: 31.10.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
AfadDuyurdu
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