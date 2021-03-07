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AFAD gazetecilerle buluştu

2021 yılı AFAD eğitim yılı olarak kabul edildi. Hakkari AFAD İl Müdürlüğü, gazeteciler ile buluştu. Gazeteciler ve Hakkari AFAD İl Müdürlüğü beraber kahvaltı yaparak 2021 yılının AFAD eğitim yılı olması hakkında konuşmalar yaptılar.

07 Mart 2021 Pazar 10:51
AFAD gazetecilerle buluştu
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Hakkari AFAD İl Müdürlüğü ve gazeteciler kahvaltıda buluştu. AHS AVM'de düzenlenen buluşmanın gündem konusu 2021 yılının AFAD eğitim yılı olarak kabul edilmesi oldu. Yapılan kahavaltı toplantı niteliğinde oldu. Toplantıda AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, AFAD Eğitim Dairesi Başkanlığından Grup Başkanı Özgür Bostancı ve AFADEM Eğitim merkezi Öğretmenlerinden Ahmet Demirtaş gibi isimler yer alırken, Küresel Gazeteciler Konseyi Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş ile ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. 

Toplantıda açıklama yapan Karadeniz, her yıl 1-7 Mart tarihlerinin deprem haftası olduğunu belirtirken, afet bilincinin oluşması adına 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak kabul ediliğini ifade etti. Bu çerçevede eğitimler hız kazanalarak devam ederken yetkililere verdikleri eğitimde büyük yol kat ettiklerini açıkladı. Ayrıca illere göre çığ ve çığda arama kurtarmaya yönelik neler yapılacağını araçların ve ekipmanların tanıtımını yaptıklarını belirtti. AFAD gönüllüsü projesi kapsamında bir yıl içinde önemli bir artaşın olduğunu belirten Karadeniz, AFAD gönüllülüğü çağrılarını ise gazeteciler sayesinde verdiğini ifade etti. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:10
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