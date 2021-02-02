Aegean Sea neresidir, harita konumu ve lokasyonu neresi? Aegean Sea hangi ülkede?

Depremlerin çoğalması ile birçok şehirde küçük çaplı şiddetlerin oluşması ile gündeme gelen Aegean Sea vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Aegean Sea ne demek? Agean Sea nerede?

Agean Sea Ege denizinde bulunmaktadır. Adalar denizi olarak geçmektedir. Ege denizinde yer alan Aegean Sea Türkçe olarak diğer adı adalar denizi yani balkan ve Anadolu yarımadalarının arasında bulunmaktadır. Akdeniz’e bağlı olan deniz Marmara ve Karadeniz’den Çanakkale ve İstanbul boğazları ile ayrılmış denizin kuzey sınırında yer almaktadır. Güney sınırları Yunanistan’a bağlı olan ada Rodos ve Girit’i çizmektedir. En önemli özelliği ise Karadeniz üzerinden taşınan petroller dünya pazarına bu şekilde ulaşmaktadır.





Adalar denizi yani takımada anlamına gelen deniz Ege Denizi ile Türkler 1081 yılında karşılaşarak bu denize ‘Adalar Denizi’ ismini vermektedir. Piri Reis ise 1519 yılında bitirdiği Kitab-ı Bahriye de adalar denizinden şu şekilde ifade etmiştir. "Şunu bilmek gerektir ki, 'adalar arası' denen yere "Erso Peloga" derler. “diyerek denizin yabancı isimlerini de söylemiştir.

