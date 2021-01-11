Adnan Oktar'ın suçu ne, neden hapiste? Adnan Oktar'a ne kadar ceza verildi?

Organize suç örgütüne liderlik etmek ve başka suçlardan dolayı yakalanarak yargılaması yapılan Adnan Oktar hakkında karar verildi. Adnan Oktar bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar’ın hangi suçlamalardan dolayı ceza aldı?

Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı?

Adnan Oktar, eziyet etmek, örgüt kurmak amacı ile yönetmek, casusluk yapmak,’ye üye olmakla beraber destek olmak, cinsel saldırıda bulunmak gibi pek çok suçtan yargılandı. Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik yapılan davada 11 Ocak 2021’de 499 sayfalık mütalaasını açıklayan duruşmanın savcısı, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu Adnan Oktar'ın suç işlemek amacı ile örgüt kurmaktan ve yönetmekten. Yedi mağdura karşı "Birden fazla kişi ile beraber zorla ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarda bulunmaktan. Yirmi kişiye karşı "Birden fazla kişi ile beraber ve silah tehdidi ile cinsel saldırıda bulunmaktan. On beş kişinin bilgilerini kayıt altına almaktan. Beş kişinin kişisel verilen kayıt altına almaktan. On iki kişiyi zor ve şiddet kullanıp rehin almaktan. İki kişiyi silah ile zorla ve şiddetle rehin almaktan. Yedi kişiyi korkutarak eğitim ve öğrenim hakkını engellenmekten. İki kişiye eziyet etmekten. Silah ile tehditte bulunarak azmettirmekten. Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etmekten. Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemekten. Nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçlarından 150 seneden 1.365 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Adnan Oktar bu suçlardan dolayı 1.075 yıl 3 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.