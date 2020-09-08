Adnan Oktar ile kediciklerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ile yanı başındaki kadınların yakalanmadan önce villadan çıkıp gizli geçitten kaçtıkları ortaya çıktı. Kaçış anına ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansıdı.

Sarıyer’de gözaltına alınmıştı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşip sanıkların alınmadığı duruşmada mağdur ve müştekilerin ifadeleri alınıyor. Yargı süreci devam ederken, 11 Temmuz 2018 günü yapılan operasyona dair yeni görüntüler de basınla paylaşılıyor.

Oktar ile birlikteki kadınların panik halinde merdivenden indikleri görülürken, örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Ulviye Didem Ürer’in endişeli olduğu görülüyor. İvedilikle merdivenlerden inmek isteyen kadın şüphelinin elindeyse evcil hayvanların taşındığı kedi çantası olduğu görüldü.

Operasyonun düzenlendiği 11 Temmuz 2018 tarihinde Kandilli’de evinde bulunamayan Adnan Oktar, güvenlik güçleri tarafından Sarıyer’de bindiği araçta yakalanmıştı.