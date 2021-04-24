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Adıyaman(Gölbaşı) kara yolunda iki otomobil kaza yaptı 1 ölü ,2 yaralı

Adıyaman (Gölbaşı)- Kahramanmaraş kara yolunda trafik kazası yaşandı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken üç kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:26
Adıyaman(Gölbaşı) kara yolunda iki otomobil kaza yaptı 1 ölü ,2 yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin feci şekilde çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 12’nci kilometresinde meydana gelirken Kahramanmaraş istikametinde gitmekte olan 46 PL 139 plakalı aracın sürücüsü, İbrahim Sarıfakıoğlu (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

02 EG 616 plakalı aracın sürücüsü Cengiz Polat (60) ile araçta bulunan Ali Eren Coşkun (18) ve Süleyman Coşkun (49)  yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  Yaralılar kazayı gören kişilerin sağlık ekiplerini çağırmasının ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe emniyet komutanlığı kazanın ardından Gölbaşı–Kahramanmaraş otoyolunda güvenlik tedbirlerini alarak olay yerinde inceleme başlattı. Hayatını kaybeden İbrahim Sarıfakıoğlu (42) ise otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.  Yetkililer kaza ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAdıyamanGölbaşı
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