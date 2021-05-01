Yasadışıçeteleri her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri yasadışı bahis oynatan çeteleri operasyonlar düzenliyor. Son olarak’da yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Adıyaman’da yasadışı bahis oynatan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, şehirde farklı bölgelerde yasadışı bahis oynatan kişileri takibe aldı. Kişilerin yerleri tespit edildikten sonra hızlı bir şekilde harekete geçildi. Yapılan operasyon sonrasında iki tane bilgisayar, 56 tane kredi kartı, sekiz tane sim kart, altı tane cep telefonu ele geçirildi. Sonrasında gözaltına alınan ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen iki kişi, emniyette yapılan işlemlerin sonrasında tutuklanarak cezaevine kondu.