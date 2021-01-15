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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da yaşanan trafik kazasında kavşakta iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 3 kişi yaralanırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:44
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adıyaman’da yaşanan trafik kazasında iki araç birbirine girdi. Kaza sonucunda 3 kişinin yaralandığı açıklanırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trafik kazası, Adıyaman’ın Petrol Mahallesinde meydana geldi. Turgay Sağacan’ın kontrolündeki 02 BE 243 plakalı araç ile Ramazan Fidan’ın kontrolündek i 02 AAY 821 plakalı araç kavşakta birbirlerine girdi. Araç sürücüleri Sağacan, Fidan ve yolcu Hikmet Fidan kaza sonucunda yaralanırken ihbarlar üzerine olay yerine polis ve 112 acil ekipleri gönderildi. Yaralanan sürücüler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanTrafik Kazası3 Yaralı
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