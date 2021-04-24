Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 2 araç birbirine girdi. Kaza sonucunda yapılan incelemelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Araçta sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçta yer alan İmam P., Ali Eren C., Süleyman C. Ve Cengiz P. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Son Güncelleme: 24.04.2021 04:16