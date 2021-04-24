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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da yaşanan trafik kazası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kazada araç sürücülerinden birisi araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 04:16
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 2 araç birbirine girdi. Kaza sonucunda yapılan incelemelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişimde meydana geldi. İmam P. Hakimiyetinde ki 02 EG 616 plakalı SUV araç ile İbrahim S. hakimiyetinde ki 46 PL 139 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucunda İbrahim S. Araç içerisinde sıkıştı.

Araçta sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçta yer alan İmam P., Ali Eren C., Süleyman C. Ve Cengiz P. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal olay yerine giderek incelemelerde bulundu.




Son Güncelleme: 24.04.2021 04:16
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanTrafik Kazası1 ölü4 Yaralı
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