Adıyaman’da PKK Terör Örgütüne Finansal Destek Sağlayan 3 Kişi Tutuklandı!

Adıyaman’da PKK terör örgütüne finansal destek sapladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu olarak yargılandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, terör örgütü PKK’ya maddi destek sağladığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan baskınlarda; H.D., Ş.D., S.K. ve A.T. gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.D., Ş.D. ve S.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu olarak yargılandı. Tutuklulukları istenen H.D., Ş.D. ve S.K. cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan A.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.