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Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansal destek sağlayan 3 kişi tutuklandı!

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D., Ş.D., S.K. ve A.T İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından yapılan çalışmalar sonucunda H.D., Ş.D., S.K. tutuklu olarak yargılanırken A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 22:16
Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansal destek sağlayan 3 kişi tutuklandı!
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Adıyaman’da PKK Terör Örgütüne Finansal Destek Sağlayan 3 Kişi Tutuklandı!

Adıyaman’da PKK terör örgütüne finansal destek sapladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu olarak yargılandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, terör örgütü PKK’ya maddi destek sağladığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan baskınlarda; H.D., Ş.D., S.K. ve A.T. gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.D., Ş.D. ve S.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu olarak yargılandı. Tutuklulukları istenen H.D., Ş.D. ve S.K. cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan A.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:16
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