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Adıyaman’da kız kardeşler telefon numarası isteyen genci feci şekilde dövdüler!

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda iki kız kardeşin sokakta tanımadığı birinden telefon numarası istemesi üzerine kız kardeşler sinirlenip adamı tekme tokat dövdüler. İş yerine kaçarak kurtulan gencin durumu ağır.

17 Ocak 2021 Pazar 14:39
Adıyaman’da kız kardeşler telefon numarası isteyen genci feci şekilde dövdüler!
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Adıyaman Yeni Mahalle Namık Kemal caddesi üzerinde meydana gelen olayda M.Y isimli erkek T.K ve kardeşi B.K ‘den telefon numarası istedi.

Tanımadığı birinden hadsizce telefon istenmesine kızan kız kardeşlerden biri sinirini gencin boğazına sarılarak çıkardı. Yumruk darbeleri indiren genç kızlar öfke kontrolünü kaybederek vurmaya başladı. 




Genç ise hiçbir karşılık veremeden köşeye sıkışarak dayak yemeye devam etti.  Mahalle sakinlerinin seslere gelmesi ile kız kardeşleri ayırmayı çalıştı. Kız kardeşler olay yerinden küfür ederek ayrılırken M.K isimli genç ise kaçtı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:39
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanDayakKız Kardeş
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