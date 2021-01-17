Adıyaman’da kız kardeşler telefon numarası isteyen genci feci şekilde dövdüler!

Adıyaman Yeni Mahalle Namık Kemal caddesi üzerinde meydana gelen olayda M.Y isimli erkek T.K ve kardeşi B.K ‘den telefon numarası istedi.





Tanımadığı birinden hadsizce telefon istenmesine kızan kız kardeşlerden biri sinirini gencin boğazına sarılarak çıkardı. Yumruk darbeleri indiren genç kızlar öfke kontrolünü kaybederek vurmaya başladı.



Genç ise hiçbir karşılık veremeden köşeye sıkışarakyemeye devam etti. Mahalle sakinlerinin seslere gelmesi ile kız kardeşleri ayırmayı çalıştı. Kız kardeşler olay yerinden küfür ederek ayrılırken M.K isimli genç ise kaçtı.