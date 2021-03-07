Adıyaman'da inşaat demiri hırsızına suçüstü!

Adıyaman ilinde yapımı devam eden bir inşaattan demir çalmaya çalışan şüpheli şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Demir hırsızlığı olayı gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut K. isimli vatandaşa ait olan yapımına devam edilen 3 katlı binadan demir çalarken çevredeki vatandaşlar tarafından görülen H.Ö. isimli şahıs suçüstünde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Demir hırsızlığı yapan H.Ö. sorgusu yapılmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İşte olaya ait bazı görüntüler;