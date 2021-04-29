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Adıyaman'da ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı kuruldu

Adıyaman’da ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı kuruldu. Adana belediyesi önderliğinde ihtiyacı olan vatandaşlara ürün temini için hayır çarşısı kuruldu.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:27
Adıyaman'da ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı kuruldu
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Adıyaman belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına durumu iyi olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasına köprü vazifesi gören hayır Çarşısını kurdu. Bu hayır Çarşısı sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. İl merkezinde kurulan hayır Çarşısı, hayırsever vatandaşları bekliyor. Durumu iyi olan ve maddi açıdan rahat olan vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza destek olması amacıyla kurulan bu çarşıda birbirinden farklı ürünler satışa çıkarıldı.

O konuyla ilgili Yorumlarda bulunan Adıyaman belediye başkanı Kılınç, çarşı hakkında kısa bilgiler vererek maddi açıdan rahat olan vatandaşlarımızın bu çarşıdan alışveriş yaparak ihtiyaç sahibi olan ailelere maddi destekte bulunması konusunda davette bulundu. Yaptığı çağrının ardından onlarca insan hayır çarşısına akın etti ve tişört, kazak, ayakkabı, mont ve çocuklar için birçok eşya satın aldı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanHayır çarşısı
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