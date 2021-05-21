Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç taklalar attı şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’da yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybedilen araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda 2 kişinin yaralandığı açıklanırken yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, Adıyaman – Şanlıurfa otoyolu üzerinde gerçekleşti. Orhan T. Kontrolünde ki otomobil Atatürk Barajı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç otoyolda attığı taklalar sonrasında şarampole yuvarlanarak durdu. Araç sürücüsü Orhan T. Ve yolcu Gülcan T.’nin yaralandığı açıklanırken yaralılar olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında Adıyaman Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.