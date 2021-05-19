Adıyaman’da bir eve ateş açıldı

’da Karapınar Mahallesinde bulunan bir eve gece saatlerinde tabancalarla. Ateş açan kişinin veya kişilerin kimlikleri tespit edilemedi. Eve ateş açılma sebebi de henüz bilinmemekte. Mahallede yankı yapansesleri paniğe yol açtı. İhbarlar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor. Ateş edilen mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği öne sürülüyor. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması adına çalışmalarını sürdürüyor.