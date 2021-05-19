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Adıyaman’da bir eve ateş açıldı

Adıyaman’da gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir eve ateş açıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:28
Adıyaman’da bir eve ateş açıldı
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Adıyaman’da Karapınar Mahallesinde bulunan bir eve gece saatlerinde tabancalarla ateş açıldı. Ateş açan kişinin veya kişilerin kimlikleri tespit edilemedi. Eve ateş açılma sebebi de henüz bilinmemekte. Mahallede yankı yapan silah sesleri paniğe yol açtı. İhbarlar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor. Ateş edilen mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği öne sürülüyor. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması adına çalışmalarını sürdürüyor.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:28
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSilahAteş Açıldı
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