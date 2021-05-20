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Adıyaman’da bıçaklı saldırı!

Adıyaman’da bir kişi yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. 5 kişilik bir grubun bıçaklı saldırıda bulunduğu ihbarları alındı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Adıyaman’da bıçaklı saldırı!
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Adıyaman’ın Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesinde bıçaklı saldırganlar dehşet saçtı. 5 kişilik bir grubun bıçak taşıdığı ve bıçaklı saldırılarda bulundukları bildirildi. Yolda yürümekte olan bir kişi ansızın 5 kişi tarafından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen polisler saldırı üzerine soruşturmalarını sürdürmekte. Birçok yerinden bıçaklanan şahıs ise sağlık ekiplerinin müdahalelerinin üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan kişinin herhangi bir ölüm tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanHocaömer MahallesiAtatürk CaddesiBıçaklı SaldırıBıçaklı Saldırganlar
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