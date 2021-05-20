Adıyaman’da bıçaklı saldırı!

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Adıyaman
’ın Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi
nde bıçaklı saldırganlar
dehşet saçtı. 5 kişilik bir grubun bıçak taşıdığı ve bıçaklı saldırı
larda bulundukları bildirildi. Yolda yürümekte olan bir kişi ansızın 5 kişi tarafından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen polisler saldırı üzerine soruşturmalarını sürdürmekte. Birçok yerinden bıçaklanan şahıs ise sağlık ekiplerinin müdahalelerinin üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan kişinin herhangi bir ölüm tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49
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