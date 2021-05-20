Adıyaman’da bıçaklı saldırı!

’ınndedehşet saçtı. 5 kişilik bir grubun bıçak taşıdığı velarda bulundukları bildirildi. Yolda yürümekte olan bir kişi ansızın 5 kişi tarafından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen polisler saldırı üzerine soruşturmalarını sürdürmekte. Birçok yerinden bıçaklanan şahıs ise sağlık ekiplerinin müdahalelerinin üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan kişinin herhangi bir ölüm tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.