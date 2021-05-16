Adıyaman’da 51 ev karantinada!

le mücadele devam ediyor.ün önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler devam etmekte. Adımayan’da her geçen gün vaka sayısının artmasıyla beraberaltına giren evlerin sayısında da bir hayli artış görülmekte. Valilik tarafından yapılan açıklamalar sonucu son dört gün içerisinde toplam 51 evin karantina altına alındığı ortaya çıktı. Karantinalar sayesinde koronavirüs sayısında etkili bir düşüş görülmesi bekleniyor.