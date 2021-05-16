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Adıyaman’da 51 ev karantinada!

Adıyaman’da her geçen gün koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Adıyaman’da 4 gün içerisinde toplam 51 ev karantina altına alındı.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:29
Adıyaman’da 51 ev karantinada!
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Yeni tip koronavirüsle mücadele devam ediyor. Koronavirüsün önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler devam etmekte. Adımayan’da her geçen gün vaka sayısının artmasıyla beraber karantina altına giren evlerin sayısında da bir hayli artış görülmekte. Valilik tarafından yapılan açıklamalar sonucu son dört gün içerisinde toplam 51 evin karantina altına alındığı ortaya çıktı. Karantinalar sayesinde koronavirüs sayısında etkili bir düşüş görülmesi bekleniyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip KoronavirüsKoronavirüsAdıyamanKarantina
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