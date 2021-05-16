Adıyaman’da 51 ev karantinada!

16 Mayıs 2021 Pazar 16:29
Yeni tip koronavirüs
le mücadele devam ediyor. Koronavirüs
ün önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler devam etmekte. Adımayan’da her geçen gün vaka sayısının artmasıyla beraber karantina
altına giren evlerin sayısında da bir hayli artış görülmekte. Valilik tarafından yapılan açıklamalar sonucu son dört gün içerisinde toplam 51 evin karantina altına alındığı ortaya çıktı. Karantinalar sayesinde koronavirüs sayısında etkili bir düşüş görülmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 16.05.2021 16:29
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