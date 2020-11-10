Adıyaman'da 3 aydır devam eden uyuşturucu operasyonlarında 150 kişi gözaltına alındı, 15 kişi tutuklandı!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Yapılan açıklamalarda son 3 ayda yapılan operasyonlar sonucunda 15 kişinin tutuklandığı ve 150’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu operasyonları ile ilgili detayları paylaştı. 3 aylık süreçte 130 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 150 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınan 150 kişiden 15’inin ise mahkeme kararı ile cezaevine gönderildiği açıklandı.