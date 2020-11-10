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Adıyaman'da 3 aydır devam eden uyuşturucu operasyonlarında 150 kişi gözaltına alındı, 15 kişi tutuklandı!

Adıyaman'da 3 aydır devam eden uyuşturucu operasyonları kapsamında 130 operasyon düzenlendiği açıklandı. Operasyonlarda 150 kişi gözaltına alınırken bu kişilerden 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

10 Kasım 2020 Salı 22:10
Adıyaman'da 3 aydır devam eden uyuşturucu operasyonlarında 150 kişi gözaltına alındı, 15 kişi tutuklandı!
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Yapılan açıklamalarda son 3 ayda yapılan operasyonlar sonucunda 15 kişinin tutuklandığı ve 150’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu operasyonları ile ilgili detayları paylaştı. 3 aylık süreçte 130 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 150 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınan 150 kişiden 15’inin ise mahkeme kararı ile cezaevine gönderildiği açıklandı.



Son Güncelleme: 10.11.2020 22:10
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AdıyamanUyuşturucu Operasyonları150 Gözaltı15 Tutuklu
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