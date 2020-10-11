Adıyaman'da 171 ev karantinaya alındı

Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele tüm illerimizde Valilikler tarafından alınan tedbir kararlarıyla sürüyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının devamlı hatırlatılmasının yanında hastalık ile mücadelede en etkili uygullanan diğer bir yöntem ise karantina uygulaması.

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmasıyla birlikte tespit edilen kişi, ev yada mahalleler ekipler tarafından karantina altına alınıyor.

'da da filyasyon ekiplerinin çalışması sonucunda korona virüs vakası yada teması tespit edilen toplam 171 ev karantina altına alındı.

Valilik tarafından alınan karantina kararlarında il merkezinde bazı kişilede hastalık tespit edilmesi sonucuyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca 171 evde karantina uygulaması başlatıldığı vurgulandı.

Karantina altına evlerde bulunan kişilerin 14 boyunca evlerinde çıkması yasak , bu kişilerin ihtiyaçları ise ekipler tarafından karşılanıyor.