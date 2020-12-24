Adıyaman'da 13 kişi Karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelere başvurdu!

Adıyaman’da birkaç gündür devam eden şiddetli rüzgarlar nedeni ile 13 kişinin karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelere başvurduğu belirtildi.

Adıyaman genelinde şiddetli rüzgar nedeni ile merkez ve ilçelerde bulunan pek çok kişi farklı hastanelere karbonmonositsi nedeni ile başvurdu. Çelikhan ve Sincik ilçelerinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü açıklanırken etkili olan şiddetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Erikli köyünde aynı aileden 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişinin karbonmonoksitten etkilendiği belirtildi. Aynı zamanda Besni ilçesine bağlı Alıçlı köyünde 2’si çocuk olmak üzere 7 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek Besni Devlet Hastanesine başvurduğu açıklandı.

Adıyaman merkezde de yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinde sobadan sızan gaz nedeni ile aynı aileden 2 kişi zehirlendi.

Karbonmonoksit gazı nedeni ile hastaneye başvuran kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.