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Adıyaman Kahta'da hayvan hırsızlarına 6 gözaltı

Akkuş köyünde 2 inekleri çalınan köylülere Jasat tarafından müjdeli haber geldi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:57
Adıyaman Kahta'da hayvan hırsızlarına 6 gözaltı
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Adıyaman ilimizin Kahta ilçesine bağlı Akkuş köyünde 2 inek çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri köyde yaptığı araştırma ile, Hayvanları çalan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Yakalanan 6 kişinin ifadelerinin sürdüğünü açıklayan ekipler çalınan hayvanları bulup sahiplerine teslim etmiştir.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:57
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AdıyamanKahta
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