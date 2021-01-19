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Adana’da zorla kaçırılan çocuktan müjdeli haber! Kurtarıldı!

Son dakika haberine göre kısa zaman öncesinde Adana’da gerçekleşen olayda yaban domuz avına çıkan Sezgin T. (34) av sırasında 6 şüpheliden demir sopalar ile darp edildi. Darp eden şahıslar yanında oğlu bulunan Sezgin T’nin çocuğu kaçırdı. Polis takibi sonucunda 15 yaşındaki Polat T. kurtarıldı.

19 Ocak 2021 Salı 14:10
Adana’da zorla kaçırılan çocuktan müjdeli haber! Kurtarıldı!
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Adana’da gerçekleşen olayda gece saat 02.00 sularında Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Akkuyu Mahallesinde yaşayan Sezgin T. gece oğlu ile yaban domuzu avına çıktı. Sezgin T.’nin iddiasına göre tarlaların kenarında ilerleyen baba oğul tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradı. 6 kişinin bulunduğunu söyleyen baba ellerinde pompalı tüfek olduğunu ve demir sopalar ile dövdüğünü söyledi.  Sezgin T. olay esnasında kaçarken oğlu Polat T. ise alıkoyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Oğlunun kaçırıldığını gören baba Sezgin T. olay esnasında oğlunu bir pikaba bindiğini gördü. Yaralı baba polisler ile oğlunu ararken Akkuyu TOKİ binalarının orada şüpheli kişilerin pikabına rastladı. Polis ekibi harekete geçerken pikabın peşine düştü. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler ise 15 yaşındaki Polat T. ‘yi yol üzerine bırakıp izlerini kaybettirdiler.

Akkuyu bölgesini polis ekipleri tarafından güvenlik altına alınırken öne sürülen 6 kişiden 2 şüpheli yakalandı.  Ellerinde pompalı av tüfeği ile yakalanan zanlılar kaçırılan Polat T.’nin teşhis etmesi ile gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.


 

Yaralı baba ise oğlunun bulunmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri araştırmalarını sürdürmekte.



Son Güncelleme: 19.01.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSarıçam
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