Adana’da uyuşturucu operasyonuna dron desteği!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda ‘torbacı’ olarak bilinen kişiler tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak operasyonu düzenlendi. Torbacı olarak bilinen kişilere eş zamanlı baskın düzenlendi. Havadandesteği ile operasyon devam ederken ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Dron'un yukarıdan çekim ile birçok kişinin kaçması engellenirken diğer operasyonlarda da kullanımı artacak.

Sağlık Kontrolünden geçen ‘torbacı’ uyuşturucu tacirliği yapan kişiler Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanmaya devam ediyor.