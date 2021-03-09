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Adana’da uyuşturucu operasyonuna dron desteği!

Adana’da son dakika haberine göre ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, dron desteği ile uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kişiler gözaltına alındı.

09 Mart 2021 Salı 12:35
Adana’da uyuşturucu operasyonuna dron desteği!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda ‘torbacı’ olarak bilinen kişiler tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak operasyonu düzenlendi. Torbacı olarak bilinen kişilere eş zamanlı baskın düzenlendi. Havadan dron desteği ile operasyon devam ederken ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Dron'un yukarıdan çekim ile birçok kişinin kaçması engellenirken diğer operasyonlarda da kullanımı artacak.

Sağlık Kontrolünden geçen ‘torbacı’ uyuşturucu tacirliği yapan kişiler Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:35
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Anahtar Kelimeler:
DronAdanaUyuşturucu
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