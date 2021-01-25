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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 4 kişinin gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği açıklandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:41
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda Karataş ve Sarıçam ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin üzerinden çeşitli uyuşturucu madde çıktı.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:41
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AdanaUyuşturuc Operasyonu4 Gözaltı
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