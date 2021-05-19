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Adana'da uyuşturucu madde kullanan kişi hayatını kaybetti

Adana Ceyhan'da arkadaşı ile nehir kenarında uyuşturucu madde kullanan kişi komaya girerek hayatını kaybetti. Şahsın uyuşturucu nedeni ile tedavi görüyor olduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30
Adana'da uyuşturucu madde kullanan kişi hayatını kaybetti
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Adana’da nehir kenarında uyuşturucu madde kullanan iki arkadaş bir süre sonra fenalaştı. Fenalaşan kişilerden birisi komaya girerek hayatını kaybetti.

Olay Adana’ya bağlı Ceyhan ilçesinde bulunan Sirkeli Mahallesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Cengizhan B. Ve arkadaşı 28 yaşındaki T.Ö motosiklet ile nehir kenarında uyuşturucu hap kullandı. Bir süre sonra kendini kötü hisseden ikiliden T.Ö telefonu ile 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede uyuşturucu madde kullanan Cengizhan B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. T.Ö ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Cengizhan B.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken B.’nin uyuşturucu tedavisi görmekte olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:30
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Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucu
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