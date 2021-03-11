Adana'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Adana il Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı eylemlerde yer alan ve vatandaşları eylemlerde yer alması için teşvik etmeye çalışan iki terör örgütü PKK üyesi hakkında çalışma başlatmıştı.

Başlatılan çalışma kapsamında ekipler iki şüphelinin Yüreğir İlçesine bağlı Misis Mahallesindeki iki ayrı adreste olduğunu belirledi. Bir kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, iki ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenenda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.