İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Adana'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 18:17
Adana'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Takip Et:

Adana il Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı eylemlerde yer alan ve vatandaşları eylemlerde yer alması için teşvik etmeye çalışan iki terör örgütü PKK üyesi hakkında çalışma başlatmıştı.

Başlatılan çalışma kapsamında ekipler iki şüphelinin Yüreğir İlçesine bağlı Misis Mahallesindeki iki ayrı adreste olduğunu belirledi. Bir kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, iki ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü

Popüler Haberler

Tik Tok takipçi kasma yöntemleri nelerdir? Tiktok takipçi sayısı nasıl artırılır?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
FOX TV yeni dizisi Defne ile Son Gece dizi oyuncuları ve dizi konusu
Netflix Ölümcül Masumiyet filmi konusu ve oyuncuları
Kanalların yayın akışları 22 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 E-Devlet Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama
İOKBS burs kazanma puanı kaçtır? PYBS'den kaç alırsam burs kazanırım?
Akut farenjit nedir? Faranjit kaç gün sürer?
İsteğe bağlı sigorta düzensiz prim ödeme halinde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
İŞKUR 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi!
Masum 355. Bölüm bölüm fragmanı ve 12 Mart 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Pedofili kimlere denir, ne demektir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.