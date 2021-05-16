Adana’da taksi Seyhan Nehri’ne uçtu, 3 kişi yaralandı

16 Mayıs 2021 Pazar 18:28
Adana
’nın Seyhan ilçesinde bugün meydana gelen kaza
da bir taksi şoförü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yandan geçmekte olan motosiklete çarpan taksi şoförü, sonrasında aracı kontrol edemeyip Seyhan Nehri
’ne uçtu. Nehre düşen araçtan çıkmayı başaran taksi şoförü kendini kurtarmayı başardı. Taksinin çarpmış olduğu 2 kişi ise ağır yaralandı. Motosikletin kendi yolundan gitmediğini dile getiren taksi şoförü hafif yaralanmayla kurtuldu.
Son Güncelleme: 16.05.2021 18:28
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