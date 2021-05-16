Adana’da taksi Seyhan Nehri’ne uçtu, 3 kişi yaralandı

’nın Seyhan ilçesinde bugün meydana gelenda bir taksi şoförü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yandan geçmekte olan motosiklete çarpan taksi şoförü, sonrasında aracı kontrol edemeyip’ne uçtu. Nehre düşen araçtan çıkmayı başaran taksi şoförü kendini kurtarmayı başardı. Taksinin çarpmış olduğu 2 kişi ise ağır yaralandı. Motosikletin kendi yolundan gitmediğini dile getiren taksi şoförü hafif yaralanmayla kurtuldu.