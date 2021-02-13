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Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı!

Adana'da yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü boş sulama kanalına düştü. Araç sürücüsü yaralanırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 03:09
Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı!
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Adana’da yaşanan trafik kazasında bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek boş sulama kanalına düştü. Otomobil sürücüsü yaralanırken sürücünün tedavi altına alındığı ve aracın sulama kanalından çıkarma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Yaşanan olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Pınar H. Kontrolünde ki 01 DHJ 27 plakalı araç kanala devrildi. DSİ’ye ait olan boş kanala düşen aracın sürücüsü yaralanırken sürücünün yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldıktan sonra araç sulama kanalından çıkarılmak üzere çalışma başlatıldığı açıklandı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 03:09
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanSulama KanalıKaza1 Yaralı
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