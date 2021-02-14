Adana’da sepet sarkıtarak uyuşturucu sattılar!

Adana’da kaçak uyuşturucu satışının önüne geçmek için düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam etmekte. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar sonucu Seyhan ilçesi içerisinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını teyit etmek için adrese baskın yaptılar. Baskından önce ekipler kaçakçının evden hiç inmeden, sepet aracılığıyla uyuşturucu satışı yaptığını fark ettiler. Ekipler kaçakçıyı uyuşturucu dolu bir sepet sarkıtırken suçüstü yakaladılar.

Yapılan baskın sonucunda evin içerisinde birçok çeşit uyuşturucuya rastlandı. Evin içerisinde toplam 575gr bonzai, 5.70 gr metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddeyi çoğaltmak adına bulundurulan 143 gr tütün bulundu. Aynı zamanda evin içerisinde bir ruhsatsız silaha rastlandı. Şüpheli hemen gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kaçakçısı mahkeme sonucu tutuklandı.