Adana’da sepet sarkıtarak uyuşturucu sattılar!

Adana’da kaçak uyuşturucu satışının önüne geçmek için düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam etmekte. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar sonucu Seyhan ilçesi içerisinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını teyit etmek için adrese baskın yaptılar. Baskından önce ekipler kaçakçının evden hiç inmeden, sepet aracılığıyla uyuşturucu satışı yaptığını fark ettiler. Ekipler kaçakçıyı uyuşturucu dolu bir sepet sarkıtırken suçüstü yakaladılar.
Son Güncelleme: 14.02.2021 15:04