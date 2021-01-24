İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Adana'da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Adana’da sahte içki operasyonu. 130 şişe sahte içti, 15 litre etil alkol ile 6 litre viski aroması ele geçirildi.

24 Ocak 2021 Pazar 14:37
Adana'da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Takip Et:

Son günlerde sahte içti nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayılarından yaşanan artış ekipleri harekete geçirdi. Ülke genelinde sahte içki üretimine karşı birçok operasyon düzenlendi.

Son olarak Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde sahte içki imal ettiği bilgisinin üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 130 şişe satışa hazır hale getirilmiş sahte içti, 110 dolum aparatlı doluma hazırlanmış boş şişe, 300 adet değişik markalara ait boş viski şişesi, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması, 1000 adet viski kapağı ile 70 adet yabancı marka içki bandrolü bulundu.

Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin ünlü içki markalarının adını kullanarak satış yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme iki şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 



Son Güncelleme: 24.01.2021 14:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaSahte Alkol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
ABD’de olay yaratan görüntüler! Sapkınlık sınırını aştı!
ABD’de olay yaratan görüntüler! Sapkınlık sınırını aştı!
Mehmetçik'lere özel üretim yeni kamuflajlar! Dikkat çeken özellikler
Mehmetçik'lere özel üretim yeni kamuflajlar! Dikkat çeken özellikler
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü
İstanbul Ağva Sahili çöpler nedeniyle içler acısı durumda!
İstanbul Ağva Sahili çöpler nedeniyle içler acısı durumda!
61 yaşındaki talihsiz adam evinde ölü bulundu
61 yaşındaki talihsiz adam evinde ölü bulundu

Popüler Haberler

Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmek anlamı, tabiri nedir?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Xbox Live Gold'a zam gelmeyecek
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
300 Koyun hibe destek şartları nelerdir? 2021
Yavaş internet bağlantısı nasıl hızlandırılır? İnterneti hızlandırmak için etkili yöntemler
Benimle Söyle yarışması ne zaman başlayacak? TV8 Benimle Söyle yayın tarihi açıklandı!
65 yaş üstü otobüs, minibüs, metro kullanabilir mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil oldu mu? Kaç gün tatil oldu?
Show TV Alev Alev'in tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri kimdir? Merve Üçer nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler
Kredi notu düşük ve kara listede olan kişilere kredi alma yolu ve kara listeye kredi veren bankalar
Mama, bez ve süt yardımı için nereye başvurulur, yardımı nasıl alınır? Ocak 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.