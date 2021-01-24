Adana'da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Son günlerde sahte içti nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayılarından yaşanan artış ekipleri harekete geçirdi. Ülke genelinde sahte içki üretimine karşı birçok operasyon düzenlendi.

Son olarakKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde sahte içki imal ettiği bilgisinin üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 130 şişe satışa hazır hale getirilmiş sahte içti, 110 dolum aparatlı doluma hazırlanmış boş şişe, 300 adet değişik markalara ait boş viski şişesi, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması, 1000 adet viski kapağı ile 70 adet yabancı marka içki bandrolü bulundu.

Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin ünlü içki markalarının adını kullanarak satış yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme iki şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.