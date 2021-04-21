Adana'da pikap ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Adana’da yaşanan akıl almaz trafik kazasında pikap ile otomobil birbirine girdi. Kaza sonucunda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaza, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. Yaşar Menteş hakimiyetinde ki 01 Y 6906 plakalı araç ile İbrahim Türk hakimiyetinde 34 BTE 687 plakalı pikap birbirine girdi. Kaza sonucunda araç sürücüsü Menteş ve Dursun Gülay Menteş olay yerine hayatını kaybederken yaralı bir şekilde Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Emre Menteş hayatını kaybetti.

Menteş tarafından kullanılan araçta kaza sonucunda yaralanan ve durumları ağır olan Esra Yılmaz (30) ve Ayşe Yılmaz (5)Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.