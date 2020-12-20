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Adana'da kuyu çalışmalarında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen olayda su kuyusu açma çalışmalarında göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altında kalırken 1 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

20 Aralık 2020 Pazar 04:05
Adana'da kuyu çalışmalarında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı olan Suluca mahallesinde su kuyusunda göçük meydana geldi. Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekiplerin Suluca mahallesinde yürüttüğü kuyu açma çalışmalarında toprak kayması sonucu göçük yaşanırken enkaz altında işçiler mahsur kaldı.

Olay Adana’nın Sarıçam ilçesinde bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. Sarıçam Kaymakamlığı tarafından Suluca mahallesinde su kuyusu açmak için görevlendirilen ekip çalışmalarına başladığında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonrasında su kuyusu açmada görevli işçiler enkaz altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler 3 saatlik bir çalışma sonrasında Mehmet Yalın’ı kurtarırken enkaz altına kalan Mehmet Köstekçi’nin 7 saatlik çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Vefat eden vatandaşın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 04:05
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AdanaSu KuyusuGöçük1 ölü
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