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Adana'da kız arkadaşını darp edip 9. kattan aşağı sarkıtan kişi yakalandı

Seyhan İlçesi'nde yaşanan olayda bir kişi kız arkadaşını darp edip 9. kattan aşağı sarkıttı. Özel harekat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:57
Adana'da kız arkadaşını darp edip 9. kattan aşağı sarkıtan kişi yakalandı
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Adana’da evine girip şiddet uyguladığı sevgilisini 9. kattaki evin balkonundan sarkıtan kişi gerçekleşen operasyonla yakayı ele verdi.


Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kadının şiddete maruz kalıp balkondan sarkıtılması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binanın 9. katına çıkarak 29 yaşındaki şüpheli Z.Z.Y.’ye kapıyı açıp kız arkadaş S.T.’yi bırakması konusunda uyarılarda bulundu.

Polisin tüm uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmayıp S.T.’yi alıkoyması üzerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini sağlayıp uzun namlulu silah, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkıp kapıyı kırdı.

S.T.’yi kurtarmayı başaran özel harekat polisleri, Z.Z.Y.’yi de işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürdü.



Son Güncelleme: 16.09.2020 15:57
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