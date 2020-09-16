Adana'da kız arkadaşını darp edip 9. kattan aşağı sarkıtan kişi yakalandı

Adana’da evine girip şiddet uyguladığı sevgilisini 9. kattaki evin balkonundan sarkıtan kişi gerçekleşen operasyonla yakayı ele verdi.
Polisin tüm uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmayıp S.T.’yi alıkoyması üzerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini sağlayıp uzun namlulu silah, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkıp kapıyı kırdı.
S.T.’yi kurtarmayı başaran özel harekat polisleri, Z.Z.Y.’yi de işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürdü.
Son Güncelleme: 16.09.2020 15:57