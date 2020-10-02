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Adana'da katledilen Tuğba Keleş'in annesinin ağıtı yürekleri dağladı

Adana'nın Kozan ilçesinde saplantılı aşığı tarafından katledilen Tuğba Keleş'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenaze sırasında anne Havva Keleş'in ağıtı yürekleri dağladı.

02 Ekim 2020 Cuma 18:12
Adana'da katledilen Tuğba Keleş'in annesinin ağıtı yürekleri dağladı
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Adana’nın Kozan ilçesinde çalıştığı markette saplantılı platonik aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp Aydınlı Mahallesi’ne getirildi. Baba ocağında helallik alınmasını müteakip Keleş’in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.


Cenaze sırasında Havva Keleş’in ağıtları yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük yaşayan Keleş, cenaze namazı sırasında göz yaşlarını tutamadı.

‘’Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli.’’

AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili, aileye başsağlığı dileyerek yaşanan olayların üzücü olduğunu belirtti. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise kadın cinayetine maruz kalan bir kadının daha hayatını kaybettiğini dile getirerek, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Son Güncelleme: 02.10.2020 18:12
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AdanaTuğba KeleşSon Dakika
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