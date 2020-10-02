Adana'da katledilen Tuğba Keleş'in annesinin ağıtı yürekleri dağladı

Adana’nın Kozan ilçesinde çalıştığı markette saplantılı platonik aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp Aydınlı Mahallesi’ne getirildi. Baba ocağında helallik alınmasını müteakip Keleş’in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

‘’Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli.’’

Cenaze sırasında Havva Keleş’in ağıtları yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük yaşayan Keleş, cenaze namazı sırasında göz yaşlarını tutamadı.

AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili, aileye başsağlığı dileyerek yaşanan olayların üzücü olduğunu belirtti. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise kadın cinayetine maruz kalan bir kadının daha hayatını kaybettiğini dile getirerek, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.