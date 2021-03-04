Adana'da kapı zili çalınan adam, kapıdaki kişiler tarafından silahla yaralandı

’da gece saatlerine doğru yaşanan korkunç olay Özbilen Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Kim olduğu tespit edilemeyen kişiler, 4. katta oturan Ömer Çelebi’nin kapısını çaldı. Kapıyı açan Çelebi, ne olduğunu anlayamadan kapıdaki kişilerin sıktığı kurşunları hedefi oldu. Evde bulunan eşi ve çocuğunun önünde boynundan, göğsünden ve kanında vurulan Çelebi, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aldığı kurşun darbelerinden ötürü kanlar içinde yere yığılan Çelebi’yi gören saldırganlar hemen olay yerinden uzaklaştı.

Ömer Çelebi’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.