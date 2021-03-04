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Adana'da kapı zili çalınan adam, kapıdaki kişiler tarafından silahla yaralandı

Ceyhan’da kimliği tespit edilemeyen kişiler, bir evin zilini çaldı. Kapıyı açan 30 yaşındaki Ömer Çelebi, eşi ve çocuğunun önünde kurşunlara hedef oldu. Boynuna, göğsüne ve karnına gelen kurşunlar sebebiyle yaralanan Çelebi, hastaneye kaldırıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 02:15
Adana'da kapı zili çalınan adam, kapıdaki kişiler tarafından silahla yaralandı
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Adana’da gece saatlerine doğru yaşanan korkunç olay Özbilen Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Kim olduğu tespit edilemeyen kişiler, 4. katta oturan Ömer Çelebi’nin kapısını çaldı. Kapıyı açan Çelebi, ne olduğunu anlayamadan kapıdaki kişilerin sıktığı kurşunları hedefi oldu. Evde bulunan eşi ve çocuğunun önünde boynundan, göğsünden ve kanında vurulan Çelebi, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aldığı kurşun darbelerinden ötürü kanlar içinde yere yığılan Çelebi’yi gören saldırganlar hemen olay yerinden uzaklaştı. 

Ömer Çelebi’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 02:15
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AdanaCeyhan
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