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Adana’da iki şahıs kurşun yağdırdı

Adana’da iki kişi gece saatlerinde tartışma yaşadıkları bir şahısın evine kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası kaçan şüpheliler üzerine araştırma başlatıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:34
Adana’da iki şahıs kurşun yağdırdı
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Ulus Mahallesi’nde gece saatlerinde iki şahıs kurşun yağdırdı. Kavgalı oldukları kişinin evinin önüne gelerek silahlı saldırı düzenleyen iki kişi, saldırının ardından olay yerinden kayboldu. Mahallede inleyen silah sesleri, gece gece paniğe yol açtı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede birçok boş kovana rastladı. Saldırı sırasında yaralanan olmadı. Polis ekipler, şüphelileri yakalamak adına çalışmalarını sürdürüyor.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı SaldırıKurşun YağdırdıCeyhanUlus Mahallesi
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