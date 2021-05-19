Adana’da iki şahıs kurşun yağdırdı

’nınilçesinde bulunan’nde gece saatlerinde iki şahıs. Kavgalı oldukları kişinin evinin önüne gelerekdüzenleyen iki kişi, saldırının ardından olay yerinden kayboldu. Mahallede inleyen silah sesleri, gece gece paniğe yol açtı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede birçok boş kovana rastladı. Saldırı sırasında yaralanan olmadı. Polis ekipler, şüphelileri yakalamak adına çalışmalarını sürdürüyor.