Adana’da iki şahıs kurşun yağdırdı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:34
Adana
’nın Ceyhan
ilçesinde bulunan Ulus Mahallesi
’nde gece saatlerinde iki şahıs kurşun yağdırdı
. Kavgalı oldukları kişinin evinin önüne gelerek silahlı saldırı
düzenleyen iki kişi, saldırının ardından olay yerinden kayboldu. Mahallede inleyen silah sesleri, gece gece paniğe yol açtı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede birçok boş kovana rastladı. Saldırı sırasında yaralanan olmadı. Polis ekipler, şüphelileri yakalamak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 19.05.2021 00:34
Takip Et: