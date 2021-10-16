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Adana’da iki aşiret arasında silahlı kavga çıktı: Sokak ortasında duvarları siper alıp çatıştılar

Adana’da sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada saldırganların duvarları siper aldıkları görüldü. Bazı saldırganların evlerin çatısına çıkıp ateş açtıkları öğrenildi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 14:46
Adana’da iki aşiret arasında silahlı kavga çıktı: Sokak ortasında duvarları siper alıp çatıştılar
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Adana’da dün iki aşiret grubu arasında silahlı çatışma çıktı. Edinilen bilgiye göre iki aşiret arasında daha önceden husumet bulunuyordu. Husumetli olan iki aşiret arasında dün Ulubatlı Hasan Mahallesinde çatışma çıktı.

Silahlı saldırganların evlerin duvarlarını siper olarak kullandıkları, bazı kişilerin ise evlerin çatılarından nişan alarak uzun namlulu silahlarla ateş açtıkları görüldü. Mahalle sakinleri büyük paniğe kapılırken olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 16.10.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
AşiretKavgaAdana
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