Adana’da iki aşiret arasında silahlı kavga çıktı: Sokak ortasında duvarları siper alıp çatıştılar

Adana’da dün iki aşiret grubu arasında silahlı çatışma çıktı. Edinilen bilgiye göre iki aşiret arasında daha önceden husumet bulunuyordu. Husumetli olan iki aşiret arasında dün Ulubatlı Hasan Mahallesinde çatışma çıktı.

Silahlı saldırganların evlerin duvarlarını siper olarak kullandıkları, bazı kişilerin ise evlerin çatılarından nişan alarak uzun namlulu silahlarla ateş açtıkları görüldü. Mahalle sakinleri büyük paniğe kapılırken olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.