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Adana'da gece bekçilerinden kaçan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı!

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde denetim yapan bekçiler şüphelendikleri 3 kişiye dur ihtarında bulunmalarının ardından kaçmaya başlayan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Üst araması sonucunda 3 şüphelinin üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

14 Şubat 2021 Pazar 00:42
Adana'da gece bekçilerinden kaçan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı!
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Adana’da Gece Bekçilerinden Kaçan 3 Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Çıktı!

Adana’nın Çukurova ilçesinde gece bekçilerinden kaçmaya çalışan ve üzerlerinde uyuşturucu olan 3 şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde denetim yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Adnan Menderes Bulvarı bölgesinde kıskıvrak yakalan 3 kişiden de bir miktar uyuşturucu çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:42
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