Adana’da Gece Bekçilerinden Kaçan 3 Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Çıktı!

Adana’nın Çukurova ilçesinde gece bekçilerinden kaçmaya çalışan ve üzerlerinde uyuşturucu olan 3 şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde denetim yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Adnan Menderes Bulvarı bölgesinde kıskıvrak yakalan 3 kişiden de bir miktar uyuşturucu çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.